10 Aralık 2020 Perşembe 21:41 | Son Güncelleme:
İstanbul'dan törenle uğurlanmıştı: İlk ihracat treni Hazar'a açılacak
AA
İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Bakü'nün Alat Limanı'ndan Hazar Denizi'ne açılacak. Beyaz eşya ürünleri yüklü trenin yolculuğu, Kazakistan'ın ardından Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk tren, Bakü'nün Alat Limanı'ndan Hazar Denizi'ne açılacak.
AA'da yer alan habere göre, İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 70 kilometre mesafede bulunan Alat kasabasındaki Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na ulaştı.
Trendeki 42 konteyner, Kazakistan'ın Aktau Limanı'na hareket etmek üzere yük gemisine yüklendi.
Beyaz eşya ürünleri yüklü trenin yolculuğu, Kazakistan'ın ardından Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.