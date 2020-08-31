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  3. İstanbul'dan sonra İzmir'de de ortaya çıktılar: Bayılma numarasıyla dolandırıcılık
31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:41 | Son Güncelleme:

İstanbul'dan sonra İzmir'de de ortaya çıktılar: Bayılma numarasıyla dolandırıcılık

DHA

Daha önce İstanbul'da görülen simitçi görünümündeki dolandırıcılar bu kez İzmir'de ortaya çıktı. Fenalaşmış numarası yapıp insanların duygularını sömürerek para toplayan dolandırıcılara vatandaş sert tepki gösterdi.

Simitçi görünümüne bürünerek bayılma numarası yapan dolandırıcılar, vatandaşların duygularını sömürerek para topluyor.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul'dan sonra İzmir'de de ortaya çıkan dolandırıcılar, insanların kalabalık olduğu işlek caddeleri seçerek bayılma taklidi yapıyor. Ardından etrafına toplanan insanlara çok çalıştığını söyleyerek fenalaştığını belirten dolandırıcılar insanlardan para dileniyor.

Durumdan etkilenen bazı vatandaşlar ise bu kişilere maddi destek veriyor. Bu dolandırıcılık yönteminden haberdar olan bazı vatandaşlar ise duruma sert tepki gösteriyor.

İLKİNDE PARA TOPLADI, İKİNCİDE TEPKİ GÖRDÜ

Öte yandan bu yöntemi uygulayan bir dolandırıcı, İzmir'in çeşitli yerlerinde ortaya çıktı. İlk olarak Basmane semtinde görülen dolandırıcı, başında taşıdığı simit tezgahıyla biran da yere düşüp bayılma numarası yaptı. Sonrasında çevresinde toplanan vatandaşları ambulans çağırmamaları konusunda uyardı.

Durumdan habersiz kendisine acıyanların verdiği paraları topladıktan sonra ise, yerden kalkıp uzaklaştı. Aynı kişi daha sonra Çankaya semtindeki tramvay durağı yakınlarında görülüp aynı numarayı yaptı. Ancak numara yaptığını anlayan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir vatandaşın oradan uzaklaştırmaya çalıştığı dolandırıcı bir anda yerden kalkarak, "Kim vurdu ulan bana, ne vuruyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

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