İstanbul'daki terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldığı ve çeşitli eylemlere katıldığı öne sürülen 2 zanlının, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kentte eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)