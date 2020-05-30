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  3. İstanbul'daki kilise hacını söken şüpheli hakkında tutuklama kararı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:13 | Son Güncelleme:

İstanbul'daki kilise hacını söken şüpheli hakkında tutuklama kararı

İstanbul'daki kilise hacını söken şüpheli hakkında tutuklama kararı

Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle gözaltına alınarak, adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle gözaltına alınarak, adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelinin serbest bırakılma kararına itiraz ederek, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan şüpheli Mazlum S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.


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