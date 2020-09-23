İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-16" uygulaması saat 19.00'da başladı.



AA'nın aktardığı habere göre, uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar arandı, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Polis köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Taksim Meydanında yapılan uygulamaya ise asayiş ve trafik ekipleriyle bekçiler de katıldı.

Asayiş uygulaması, saat 21.00'de sona erdi.