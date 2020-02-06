İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma günü kar tatili var mı? Gözler İstanbul Valiliğinde!

İstanbulluların beklediği kar yağışı 6 Şubat Perşembe günü itibarıyla başladı. Kar yağışını gören öğrenciler de “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” “7 Şubat Cuma Kar tatili var mı?” sorularını aratmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre 7 Şubat Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gözler İstanbul Valiliği’nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi. Ayrıntılar haberimizde…

İSTANBUL’DA YARIN (7 ŞUBAT CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul 1°c, 7°c

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde ve Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak'ın ise doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.