İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi?

Binlerce öğrencinin ve velinin gözü İstanbul’dan gelecek tatil açıklamasında. ‘7 Ocak Salı İstanbul’da okullar tatil mi?’ sorusu ulaşımın zorlaşması ve olumsuz hava şartları nedeniyle aratılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ocak Salı günü İstanbul’da havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceğini, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağını ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. Gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek tatil açıklamasında. İşte detaylar…

7 OCAK SALI İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya geneli ile bölgenin doğusunun yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli,Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) yağmur ve sağanak, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu ilçelerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer siddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri)olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı(100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.