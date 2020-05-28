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  3. İstanbul'da yağmur gece boyunca etkili oldu
28 Mayıs 2020 Perşembe 07:30 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yağmur gece boyunca etkili oldu

İstanbul'da yağmur gece boyunca etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da, dün aralıklarla başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu. Sabaha kadar süren yağmur bazı yerlerde sağanak yağış şeklinde etkisini sürdürdü.

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı yağmur uyarısının ardından dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Ancak, yağmur gece saatlerinde yeniden başladı. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.


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