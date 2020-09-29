İstanbul'da yağış başladı... Sel ve su baskınlarına dikkat!

İstanbul'da bugün görülecek yağışlar yer yer olumsuzluklara yol açabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'un Avrupa yakasında; Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde yerel, kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Silivli ve Büyükçekmece, Eyüp ilçelerinde ve İstanbul'un boğaz kesminde şiddetli yağmur ve dolu başladı. Yağışların, İstanbul'da saat 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Kısa süreli etkili olacak yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açabilir.