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29 Eylül 2020 Salı 11:56 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yağış başladı... Sel ve su baskınlarına dikkat!

İstanbul'da yağış başladı... Sel ve su baskınlarına dikkat!
AA

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, İstanbul'un Avrupa yakasında şiddetli yağmur ve rüzgar bekleniyor. Yağış beklenen yerlerde sel ve su baskını ihtimali bulunuyor. Silivri, Büyükçekmece, Eyüp ve boğaz kesminde şiddetli yağmur ve dolu başladı. Şiddetli yağışların 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün görülecek yağışlar yer yer olumsuzluklara yol açabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'un Avrupa yakasında; Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde yerel, kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Silivli ve Büyükçekmece, Eyüp ilçelerinde ve İstanbul'un boğaz kesminde şiddetli yağmur ve dolu başladı. Yağışların, İstanbul'da saat 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Kısa süreli etkili olacak yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açabilir. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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