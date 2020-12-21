21 Aralık 2020 Pazartesi 17:45 | Son Güncelleme:
İstanbul'da vaka sayısı düşüşte: İşte vaka sayısı en hızlı düşen 3 ilçe...
İstanbul'da koronavirüs pozitif vaka sayısı ibreyi aşağıya çevirdi. İstanbul Valisi Yerlikaya, vakaların geçen haftaya göre yüzde 40 azaldığını belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının en hızlı şekilde düşüşe geçtiği 3 ilçeyi açıkladı.
Koronavirüs salgınında alınan önlemler etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da geçen haftaya göre, pozitif vaka sayısında yüzde 40 azalma yaşandı.
18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nın başkanlığını üstlenen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının bariz şekilde düştüğü 3 ilçeyi şu ifadelerle açıkladı:
18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 21, 2020
İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.
✅ Geçen hafta %40 oranında azaldı.
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En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar
Tedbirlere uyararak #BirlikteBaşaracağız
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