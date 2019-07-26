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  3. Emniyet'in önü galeriye döndü! Toplam değeri 40 milyon lira

Emniyet'in önü galeriye döndü! Toplam değeri 40 milyon lira

Emniyet'in önü galeriye döndü! Toplam değeri 40 milyon lira

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan şebekeye yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken değeri 40 milyon olduğu belirtilen 19 lüks araca el konuldu. Araçların sergilendiği emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “lüks otomobil kaçakçılığı” soruşturması ile ilgili İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yurtdışında “çalıntı” kaydı ile İnterpol tarafından arama kaydı bulunan araçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurda kaçak yolla lüks araç sokan 21 kişi gözaltına alındı. ÖTV vergisi alınmadan ya da yarı bedeli ödenerek yurda sokulup sisteme işlenen ve normal piyasa fiyatının altında satıldığı belirlenen 19 lüks araca el konuldu. Araçların sergilendiği emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü.

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