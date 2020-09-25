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  • İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı: Seferler yapılamıyor
25 Eylül 2020 Cuma 10:34 | Son Güncelleme:

İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı: Seferler yapılamıyor

İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı: Seferler yapılamıyor
DHA

İstanbul Laleli'de tramvay ile tur otobüsünün çarpışması nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.

İstanbul Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

İş yerlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, inerek tramvay yolunda yürüdü.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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