İstanbul'da trafik!

Dört günlük yasakta İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1’lere düşen trafik, pazartesi sabahı yüzde 11’leri buldu. Toplu taşımayı kullanmak zorunda olan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına riayet gösterdikleri göründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zincirlikuyu mevkiindeki araç yoğunluğu dikkat çekti. Beylikdüzü D-100 Karayolu’nda da ara ara trafik yoğunluğu oluştu.

Bağdat Caddesi’ne akın eden vatandaşların bazıları yürüyüş bazıları da alışveriş yaptı.