İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüler gözaltına alındı

İstanbul'da, otomobille drift yapmak suretiyle trafikteki araçları tehlikeye düşürdükleri iddia edilen sürücüler gözaltına alındı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Kağıthane Tüneli ile Tuzla'da otomobilleriyle drift yapan ve trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, Kağıthane Tüneli'nde drift yapan sürücüler Ünal T. (33) ve Teoman D. (28) ile Tuzla'da drift yaptığı tespit edilen Furkan B'yi (24) gözaltına aldı.

Şüphelilere "trafiği tehlikeye düşürmekten" suçunda 235'er lira para cezası kesilirken, ehliyetlerine de el konuldu.

Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen Ünal T. ve Teoman D. ile Orhanlı Polis Merkezi'ne teslim edilen Furkan B'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(AA)