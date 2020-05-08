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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

Koronavirüs önlemleri kapsamında “İstanbul Evde Kal” çağrıları yapılan kentte toplu taşımada ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandı.

Toplu taşımada hayata geçirilen “bir koltuk boş bırakma” kuralına sabah saatlerindeki bazı seferlerde uyulmadığı gözlendi.

ARAÇ TRAFİĞİ DE YOĞUN

Öğle saatlerinde hareketlilik azalırken, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanırken maske takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Avrupa yakasında D-100 Karayolunun bazı bölümlerinde trafik sıkışıklığı meydana gelirken, Şirinevler, Bakırköy ve Bağcılar gibi meydanlardaki bankamatik sırasına giren vatandaşların ise genellikle sosyal mesafeye uydukları gözlendi.

Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de de az da olsa insan hareketliliğinin olduğu gözlendi. 


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