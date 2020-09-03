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  3. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske denetimi devam ediyor
03 Eylül 2020 Perşembe 09:57 | Son Güncelleme:

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske denetimi devam ediyor

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske denetimi devam ediyor
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Avcılar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durdurarak koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Avcılar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durdurarak denetim yapıyor. Durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetleniyor.

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yapılan denetimlerde bir minibüse ayakta fazladan 15 yolcu aldığı için ceza kesildi. Minibüs şoförüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

MALTEPE'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSE PARA CEZASI KESİLDİ

Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapılan denetimde bir minibüsten 29 yolcu çıktı. Polis ekipleri sürücüye fazla yolcu taşımaktan 3180 lira, cep telefonu ile konuşmaktan 288 lira ve emniyet kemeri takmamaktan 130 lira olmak üzere toplam 3 bin 598 lira para cezası uyguladı.

"YOLCULAR MAĞDUR OLDUĞU İÇİN ALMAK MECBURİYETİNDEYİM"

Fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulanan sürücü, "30'a yakın yolcumuz var. Elimizde olmayan imkanlardan dolayı bu yolcuyu almak durumundayız. Önümdeki 7 araba yolcu almıyor ceza yememek için yolcular mağdur olduğu için benim önüme atlıyor, almak mecburiyetindeyim. O yüzden bu kadar yolcuyu aldım ben." şeklinde konuştu. 

Toplu taşıma araçlarındaki maske ve yolcu sayılarıyla ilgili denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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