Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9448
  • 6,5556
  • 299.553
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da terör örgütüne darbe! Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütüne darbe! Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütüne darbe! Gözaltılar var

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 17 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)


Sır gibi saklıyordu! Sevgilisi ortaya çıktı
Kubilay Aka şantajı affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı
Serenay Sarıkaya stüdyoya girdi
Ünlü sunucu gündüz vakti saldırıya uğradı!
Hazal Kaya da modaya uydu
<p>Alınan bilgiye göre, Elazığ´ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde yaşanan deprem Adıyaman´da hiss

Deprem Sırasında Evlerini Balkondan Atlayarak Terk Ettiler

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Depremden etkilenen bazı Elazığlılar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ depremine sessiz kalmadılar! Ünlüler acılarını sosyal medyadan paylaştı