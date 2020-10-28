28 Ekim 2020 Çarşamba 07:15 | Son Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
AA
Bölücü terör örgüt PKK'ya yönelik İstanbul merkezli, iki ilde ve 10 adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi.O perasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne PKK’ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.
Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.