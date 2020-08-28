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  3. İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Saldırı hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
28 Ağustos 2020 Cuma 22:29 | Son Güncelleme:

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Saldırı hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Saldırı hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

 İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda ve izinsiz gösterilere yapılan müdahalelerde 30 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Saldırı hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
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