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30 Eylül 2020 Çarşamba 09:31 | Son Güncelleme:

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon
AA

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, saldırı arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

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