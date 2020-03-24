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  3. İstanbul'da teleferik seferleri geçici olarak durduruluyor

İstanbul'da teleferik seferleri geçici olarak durduruluyor

İstanbul'da teleferik seferleri geçici olarak durduruluyor

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri ile birlikte TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattında yolcu sayısı büyük oranda düştü. Bu nedenle, seferlerin 25 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya çalışıyor. Bu nedenle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında yolcu sayıları yüzde 90 oranında azaldı. Çoğunlukla turistik olarak kullanılan teleferik hatlarının seferleri, 25 Mart 2020 Çarşamba itibariyle geçici olarak durduruluyor.

KADIKÖY-MODA TRAMVAYI’NDA SEFER ARALIKLARI UZADI

Daha çok yaşlı nüfusun kullandığı T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda da yolcu sayısı yüzde 85 düzeyinde azaldı. Bu nedenle 10 dakikada bir yapılan seferler 25 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle 20 dakikada bir gerçekleşecek.


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