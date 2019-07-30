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İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ziver Ç. (33), 5 Temmuz'da Yayla Mahallesi'ndeki evine giderken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttüğü çalışmada, yaralama olayını Mehmet Kadri Y'nin gerçekleştirdiğini, Mahsum T. (20), Mustafa B. (20) ile Ferhat D'nin (19) de olayın azmettiricisi olduğunu tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada Ziver Ç'nin Sabri Ç'nin yanında bir süre çalıştığı, daha sonra ayrılarak Faruk İ. ile eğlence mekanı işletmeye başladığı, bu nedenle aralarında anlaşmazlık olduğunu belirledi. Ayrıca şüphelilerden Ferhat D'nin silahla tehdit, işkence ve gasp gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Bu arada, olayda yaralanan Ziver Ç'nin de Nidar Ç. ve Rıdvan Ç ile silahla tehdit ve iş yerine zarar verme gibi suçlarla ilgisini belirleyen polis, bu 3 şüpheli ile silahla yaralama olayıyla ilgili Ferhat D, Mehmet Kadri Y, Mustafa B. ve Mahsum T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ziver Ç, Nidar Ç. ve Rıdvan Ç. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken Ferhat D, Mehmet Kadri Y, Mustafa B. ve Mahsum T. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

 

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