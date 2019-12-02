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  3. İstanbul'da su alarmı! Baraj doluluk oranları kritik seviyede!

İstanbul'da su alarmı! Baraj doluluk oranları kritik seviyede!

İstanbul'da su alarmı! Baraj doluluk oranları kritik seviyede!

İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.

CİDDİ ORANDA AZALDI

İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da barajların doluluk oranını gösteren grafik.

 


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