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  3. 11 araç birbirine girdi! İstanbul'da zincirleme kaza

11 araç birbirine girdi! İstanbul'da zincirleme kaza

11 araç birbirine girdi! İstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu araca çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs de yağmur nedeniyle kontrollerini kaybedince birbirlerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Zeminin kaygan olması nedeniyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan şeritten sağladı.

Kaza yapan araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.


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