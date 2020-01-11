İstanbul'da son dakika korkutan deprem! Deprem kaç şiddetinde? İşte Rasathane son depremler

İstanbul'da son dakika deprem oldu! İstanbul'da saat 16:37'de gerçekleşen deprem 4.7 şiddetinde meydana geldi. Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Şiddetli vuran deprem kısa süreli salladı.

İstanbul'da saat 16:37'de gerçekleşen deprem 4.7 şiddetinde meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada Silivri açıklarında meydana gelen depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

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