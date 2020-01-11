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  3. İstanbul'da son dakika korkutan deprem! Deprem kaç şiddetinde? İşte Rasathane son depremler

İstanbul'da son dakika korkutan deprem! Deprem kaç şiddetinde? İşte Rasathane son depremler

İstanbul'da son dakika korkutan deprem! Deprem kaç şiddetinde" İşte Rasathane son depremler

İstanbul'da son dakika deprem oldu! İstanbul'da saat 16:37'de gerçekleşen deprem 4.7 şiddetinde meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada Silivri açıklarında meydana gelen depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da son dakika deprem oldu! İstanbul'da saat 16:37'de gerçekleşen deprem 4.7 şiddetinde meydana geldi. Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Şiddetli vuran deprem kısa süreli salladı. 

İstanbul'da saat 16:37'de gerçekleşen deprem 4.7 şiddetinde meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada Silivri açıklarında meydana gelen depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

Ayrıntılar geliyor...


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