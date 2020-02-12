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  3. İstanbul'da şoke eden görüntü! Defalarca araca vurdu

İstanbul'da şoke eden görüntü! Defalarca araca vurdu

İstanbul'da şoke eden görüntü! Defalarca araca vurdu

İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.

Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu.

O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.


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