İstanbul'da sır cinayet! Şüphelinin kimliği şoke etti

Kemal Türkler Mahallesi Halilbey Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında oturan Naciye Torunoğlu’ndan (57) haber alamayan anne ve babası durumu polise bildirdi. Polis ve ambulans ile birlikte eve gelen Torunoğlu’nun anne ve babası kızlarının cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan ilk inceleme sonucuna göre, Torunoğlu’nun 2 gün önce başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları delil araştırmasının ardından, Torunoğlu’nun cenazesi otopsi için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OĞLU MU ÖLDÜRDÜ?

Naciye Torunoğlu'nun iki oğlu ve bir kızı olduğu, eşi ve bir oğlunun Aydın'da inşaatta çalıştığı, madde bağımlısı olduğu iddia edilen diğer oğlunun ise annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Komşuları oğlunun annesinden sürekli para istediğini ve sık sık kavga ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cinayet şüphelisi olan oğlunu ise yakalamak için çalışma başlatıldı.