Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7903
  • 6,3998
  • 278.271
  • 101598
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da sır cinayet! Şüphelinin kimliği şoke etti

İstanbul'da sır cinayet! Şüphelinin kimliği şoke etti

İstanbul'da sır cinayet! Şüphelinin kimliği şoke etti

İstanbul Sancaktepe’de 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Kemal Türkler Mahallesi Halilbey Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında oturan Naciye Torunoğlu’ndan (57) haber alamayan anne ve babası durumu polise bildirdi. Polis ve ambulans ile birlikte eve gelen Torunoğlu’nun anne ve babası kızlarının cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan ilk inceleme sonucuna göre, Torunoğlu’nun 2 gün önce başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları delil araştırmasının ardından, Torunoğlu’nun cenazesi otopsi için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OĞLU MU ÖLDÜRDÜ?

Naciye Torunoğlu'nun iki oğlu ve bir kızı olduğu, eşi ve bir oğlunun Aydın'da inşaatta çalıştığı, madde bağımlısı olduğu iddia edilen diğer oğlunun ise annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Komşuları oğlunun annesinden sürekli para istediğini ve sık sık kavga ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cinayet şüphelisi olan oğlunu ise yakalamak için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın ateş püskürdü: 'Bulacağım seni hıyar'
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın mutlu günü!
Ünlü şarkıcı evlendi! İşte düğünden kareler...
Söz dizisinin yıldızı Yağmur Ün'ün yeni projesi belli oldu!
<p>TM Dijital Haber Merkezi</p> <p>ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir otobanda yaklaşık 90-95

Görenler Kamerasına Sarıldı: Hızla Giden Aracın Şoförü ve Yolcusu Uyurken Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları