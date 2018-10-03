İstanbul'da Sarallar çetesine yönelik soruşturma tamamlandı: 44 yıl hapis cezası isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sultan Selim Saral ve Ümit Serkan Saral ile bir trafik polisinin de arasında bulunduğu 22 kişi hakkında organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Sultan Selim Saral’ın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma", "birden fazla kişiyle birlikte suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak suç örgütü yararına yağma", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 44 yıl 3 aydan 71 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Benzer suçlardan şüpheli Ümit Serkan Saral için 18 yıldan 40 yıla kadar, şüpheli Ömer İnanç Saral için 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheli trafik polisi İ.A'nın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, diğer şüphelilerin farklı oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

"Sarallar" olarak belirtilen organize suç örgütünün yapısı, faaliyetleri ve eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, örgüt elebaşı konumundaki kişilerin firari olması, yine örgüt elebaşılarından Burhanettin Saral’ın cezaevinde bulunduğu dönemde ortaya çıkan otorite boşluğundan, Sultan Selim Saral'ın daha etkin bir konuma geçtiği bildirildi.

İddianamede, şüpheli Sultan Selim Saral’ın bu dönemde mali olarak gücünü arttırma amacıyla, bir şirketin piyasada bulunan 9 milyon dolar alacağını tahsil etmek ve bir gömlek firmasını almak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Gömlek firması ile ilgili Şişli’deki Süzer Plaza önünde kasten yaralama olayının meydana geldiği anlatılan iddianamede, bu olayda suç örgütü lideri Sedat Şahin’in bir adamıyla, Sarallar’a mensup 3 kişinin olay yerinde olduğu, bu kişilerin orada bulunma sebeplerinin ise Sultan Selim Saral’ın bu firmayı alma amacıyla yaptığı girişimin neticesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Müşteki beyanlarına da yer verilen iddianamede, örgüt elebaşı Sultan Selim Saral’ın ön plana çıkarak, bu örgütün kamuoyunda aktif olarak sürdürülmesi görevini üstlendiği belirtildi.

İddianamede, halen görevde olan trafik polisi İ.A’nın, GBT bilgilerini sorgulattığı ve trafik cezalarını kontrol ettirdiği ifade edildi.

Ayrıca, acil haller dışında kullanılması yasak olan emniyet şeridini suç örgütü üyelerinin kullanmasına imkan sağladığı öne sürülen İ.A'nın, EDS görüntülerini cezai işleme tabi tutmadığına ilişkin çok sayıda telefon görüşmesinin bulunduğu kaydedildi.

(AA)