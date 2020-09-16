'İstanbul'da salgın yeniden başladı'

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa’daki fakülte hastanesinde 530 testin 81’inin pozitif çıktığını belirterek “Pozitiflik oranı yüzde 15’i geçti” dedi. İstanbul’un vakalarda alarm verdiğini belirten Tükek, şu uyarıda bulundu: “Bugünden itibaren salgının yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürree oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek.

TEDBİRLERE UYUM ŞART



“İngiltere, Fransa, İspanya halkın kurallara en az uyduğu ülkeler. Sonuç, 10 binden fazla günlük hasta sayısı. Sağlık sistemimiz çok iyi ama halk olarak yapmamız gerekenler var. Sağlık Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın önerilerini dikkate alalım.”

GÜNDE 1500 VAKAYLA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ANCAK 11 YILDA GELİŞİR



Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının başlangıçta İstanbul merkezli bir salgın olduğunu, ancak tüm Türkiye’ye yayıldığını belirterek, şu uyarıda bulundu: “Yayılımdaki en önemli neden, salgının merkezi olan İstanbul’daki insanların yazın gelmesiyle birlikte kontrolsüz bir şekilde Türkiye’nin her tarafına gitmesi oldu. Artık daha zor durumdayız. Türkiye’de günde 1000-1500 vaka hızıyla giderse toplumsal bağışıklık, 11 senede ancak gelişebilir. Eğer bir mutasyon veya aşı olmazsa birkaç defa bu artışları yaşayacağız.”

ANKARA MEGAKENT’E DERS OLMALI



Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 125 bin karantina kaçağının toplum sağlığını tehlikeye attığını belirterek şunları kaydetti: “İzolasyonda olması gereken bir kişi toplu taşıma araçlarını kullanmaya kalkıyorsa veya markete gidiyorsa sağlıklı insanların hayatını tehlikeye atmış demektir. Çok hassas olmamız gereken bir dönemdeyiz. Ankara şu an hastalığın en yaygın olduğu illerin başını çekse de İstanbul’un da riski yüksek. Ankara’daki vaka artış hızı İstanbullulara ders olmalı ve 3 temel kuraldan taviz verilmemeli.”