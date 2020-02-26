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  3. İstanbul'da saldırı hazırlığında olan 8 PKK'lı terörist yakalandı

İstanbul'da saldırı hazırlığında olan 8 PKK'lı terörist yakalandı

İstanbul'da saldırı hazırlığında olan 8 PKK'lı terörist yakalandı

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığında olan 8 PKK'lı terörist yakalandı.

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan 8 PKK'lı terörist yakalandı.

Sahte kimliklerle illegal olarak ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen; devlet büyüklerine, il emniyet müdürlüklerine, stratejik yerlere yönelik eylem hazırlığında olan A.S.L. isimli kadın ve M.K. isimli erkek PKK'lı teröristle birlikte İstanbul’da yaşayan 6 kişinin yakalanmasına yönelik 5 farklı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda teröristiler yakalandı.

Operasyonda 10 kilogram patlayıcı, tabanca ve susturucu ele geçirildi.


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