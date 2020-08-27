İstanbul'daki maske denetimlerinde 15 bin 621 kişiye işlem uygulandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maske takma zorunluluğu kapsamında kentte, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını bildirdi.
İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihlerinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri yapıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, denetimlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
“İstanbul’da 22 Haziran-26 Ağustos tarihlerinde #SağlıkİçinHepimizİçin denetimleri kapsamında;
1.189.093 denetimin yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını söyledi.
Vali Yerlikaya, paylaşımında "#SağlıkİçinHepimizİçin gerçekleştirdiğimiz #MaskeMesafeTemizlik denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 27, 2020
��1⃣.1⃣8⃣9⃣.0⃣9⃣3⃣ denetim yapıldı.
��1⃣5⃣.6⃣2⃣1⃣ kişi hakkında işlem uygulandı.#SağlıkİçinHepimizİçin gerçekleştirdiğimiz #MaskeMesafeTemizlik denetimlerimiz devam ediyor.
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