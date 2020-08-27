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  3. İstanbul'daki maske denetimlerinde 15 bin 621 kişiye işlem uygulandı
27 Ağustos 2020 Perşembe 13:29 | Son Güncelleme:

İstanbul'daki maske denetimlerinde 15 bin 621 kişiye işlem uygulandı

İstanbul'daki maske denetimlerinde 15 bin 621 kişiye işlem uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maske takma zorunluluğu kapsamında kentte, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını bildirdi.

İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihlerinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, denetimlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 

“İstanbul’da 22 Haziran-26 Ağustos tarihlerinde #SağlıkİçinHepimizİçin denetimleri kapsamında;

1.189.093 denetimin yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını söyledi.

Vali Yerlikaya, paylaşımında "#SağlıkİçinHepimizİçin gerçekleştirdiğimiz #MaskeMesafeTemizlik denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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