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  • İstanbul'da rezalet görüntüler: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
17 Kasım 2020 Salı 09:34 | Son Güncelleme:

İstanbul'da rezalet görüntüler: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İstanbul'da rezalet görüntüler: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

DHA'da yer alan habere göre, otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Ekiplerin de toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.

Polis ekipleri durdukları otobüs ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler otobüs içine girerek yolcuları ve sürücülere uyarı yaptı.

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