İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK´lı şüphelilerin 18 Nisan´da Üçyüzlü Metro istasyonu duvarlarına slogan yazdığını ve 21 Nisan´da Kağıthane´de araç kundakladıklarını belirledi. Ekipler 27 Nisan´da Diyarbakır ile İstanbul´un Arnavutköy, Bağcılar, Kartal ve Kağıthane ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´ndeki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)