İstanbul'da pes dedirten görüntüler: Kalabalık grup yasak dinlemedi

İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelge Beyoğlu'nda hiçe sayıldı. Çok sayıda konvoydan oluşan kalabalık grup asker uğurlamak için sloganlar atarak sokak sokak dolaştı.

DHA'da yer alan habere göre, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na gelen konvoy, polis tarafından içeri alınmadı. Polis ekipleri, konvoyda bulunanlardan sadece askere gidecek kişilerin yakın akrabalarının otogara girmesine izin verdi.

Uyarılar sonrasında kalabalığın genel olarak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

İSTİKLAL MARŞI VE ASKER SELAMI

Öte yandan, askere giden 3 genç, aileleriyle vedalaştıktan sonra otogarda İstiklal Marşı okuyup, asker selamı verdi.