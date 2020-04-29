İstanbul'daki parti evine baskında pes dedirten savunma!

Bağcılar’da bir dairede parti yapıldığı ihbarıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin 2 ay boyunca konutlarını terk etmeyerek adli kontrol altına alınmalarına karar verildi. Öte yandan 10 şüpheli de savcılık ifadesinde iftar ve sahur yapmak için bir araya geldiklerini savunarak pişman olduklarını söyledi.



Bağcılar Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler ’bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Burada nöbetçi savcılığa ifade veren şüphelilerden Hüsna E. iftar yapma amacıyla bir araya geldiklerini söyleyerek, "İftarın ardından sahuru da birlikte yapmaya karar verdik. Arkadaşım sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Ben de paylaşımı polis memurlarından öğrendim. Bu kadar kalabalık olacağımızı tahmin etmiyordum. Herhangi bir suç kastımız bulunmamaktadır. İçinde bulunduğum durumdan pişmanım" dedi.

Diğer 9 şüpheli de iftar ve sahur yapma amacıyla bir araya geldiklerini savunarak pişman olduklarını ifade etti. Nöbetçi savcılıktan haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler burada da önceki ifadelerini tekrar ettiklerini söyledi.

DİKKAT ÇEKEN 'ADNAN OKTAR' DETAYI

Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği 10 şüphelinin 2 ay süre ile ’konutu terk etmeme’ suretiyle ayrı ayrı adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Öte yandan şüphelilerden Yusuf G.’nin sanatçı olduğu, Ender ve Önder A.’nın ise geçmişte Adnan Oktar’ın programına çıktığı öğrenildi.