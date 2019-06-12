İstanbul'da oyların yeniden sayımının durdurulması kararının arkasında CHP mi var?

Sabah gazetesi, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararından 3 gün sonra emekliliğini isteyen İstanbul İl Seçim Kurulu Eski Başkanı hakim Müberra Gürdal ve iki üye hâkimin oyların yeniden sayımı engellemek için CHP'lilerle işbirliği yaptığını iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

Gürdal ve iki hakimin mesaileri bitmelerine rağmen 2 Nisan akşamı adliyeye geldiklerinin belirtildiği habere göre hakimlerden 5 dakika sonra da CHP'li heyet binaya giriş yaptı.

Sabah'ın haberine göre, Müberra Gürdal ve iki üye hakim Fatma Nigar Uçar ile Nihal Koç, 2 Nisan'da mesai bitimi sonrası evlerine gittikleri, saat 20.10'da Çağlayan Adliyesi'ne yeniden giriş yaptıkları kameralarca ortaya konuldu.

3 isim, saat 20.15'te de İstanbul İl Seçim Bürosu'na giriş yaptı. Kurul üyelerinin gelişinden sadece 5 dakika sonra aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu CHP heyeti 5 araçla adliyenin nizamiye kapısından giriş yaptı. Görüntülerde; CHP'li heyetin saat 20.17'de İstanbul İl Seçim Bürosu'na yöneldikleri görülüyor. Görüntülerde ayrıca CHP'li heyetin Müberra Gürdal ve üye hakimlere oyların yeniden sayımının durdurulmasına yönelik itiraz dilekçeleri verdikleri, saat 20.45'te ise adliyeden çıkış yaptıkları görülüyor.

Gürdal ve iki üye hâkim, CHP'nin başvurusunu işleme aldı ve aynı gece yarısı yasalara aykırı olarak 7 ilçede sayımı durdurdu. Böylece hakimler, 298 Sayılı Seçim Kanunu'nun 100. maddesinde yer alan, "Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar işi durdurmaz" hükmünü açıkça ihlal etti. Gürdal ve iki hâkimin oy sayımını durdurabilmek için akşam vakti adliyeye gelmesi, Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan oy sayımını durdurmaları, CHP-İstanbul İl Seçim Kurulu'nun işbirliğini açıkça gözler önüne serdi ifadesi de haberde altı çizilen noktalardan biri.

Gazete hakimlerin ve CHP heyetinin geliş ve gidişlerini de fotoğraflarla saat saat detaylandırıyor.



2 NİSAN SAAT 20.10

Hakim Müberra Gürdal, hâkimler Fatma Nigar Uçar ve Nihal Koç, Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı.

2 NİSAN SAAT 20.15

Mübarra Gürdal ve iki üye hakim, adliyede İstanbul İl Seçim Bürosu'nun kapısından giriş yaptı.

2 NİSAN SAAT 20.15

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da bulunduğu CHP heyeti, 5 araçla adliyeye geldi.

2 NİSAN SAAT 20.17

CHP heyeti, adliyenin X-Ray cihazından geçiş yaptı.

2 NİSAN SAAT 20.18

CHP heyeti İstanbul İl Seçim Bürosu'na gitti. Heyet, 7 ilçede süren oy sayımının durdurulması için dilekçeler verdi.

2 NİSAN SAAT 20.45

Heyet, adliyeden çıkış yaptı. Bu sırada çekim yapmak için yaklaşan bir kişi engelleniyor.

TALEBİ KABUL ETTİ, EMEKLİYE AYRILDI

2 NİSAN 22.10: Müberra Gürdal ve üye hakimler CHP'nin 7 ilçede "yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına" ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti.

6 MAYIS: YSK, İBB Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti. İBB Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

9 MAYIS: 31 Mart'ta oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasını engellemeye çalışan Hakim Müberra Gürdal, emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na verdi.

12 MAYIS: İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Gürdal'ın bu talebinin ardından, yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.

YÜZDE 90'I SAYILSAYDI SEÇİM TEKRARLANMAZDI

İstanbul il Seçim Kurulu'nun, oy hırsızlığının ortaya çıkmasını engellemek için İBB Başkanlığı oylarının yüzde 90'ının sayımına izin vermediğinin belirtildiği haberde oyların sadece yüzde 10'u tekrar sayılması sonucu AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki farkın 29 bin 408'den 13 bin 729'a indiğinin altı çizilerek "Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı belgelendi. Geriye kalan sandıkların yüzde 90 oyun sayıldığı takdirde hırsızlığının tüm boyutlarıyla ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Yüzde 90 oy yeniden sayılsaydı, seçim tekrarlanmayacaktı." ifadeleri kullanıldı.

'İTİRAZ ETMEDİK' YALANI

Haberde bir televizyon kanalına konuk olan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na sunucu, "Binali bey, geçen hafta dedi ki, 'Bu işin en temiz şekli, bütün oyların yeniden sayılmasıydı' dedi, 'Bunu CHP itirazlarla engelledi' dedi. Niye engellediniz?" diye sorduğu ve CHP adayı İmamoğlu'nun ise buna "Neyi engelledik? Öyle hakkımız yok. Biz itiraz etmedik" dediği belirtilerek "Ancak ulaşılan kamera görüntüleri CHP'nin yalanını ortaya çıkardı." denildi