İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu?

"Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız"

AKDENİZ'DE GERİLİM

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız" dedi.

Kademeli mesai formülü

SALGINLA MÜCADELEDE YENİ ADIM

Ankara’da kamuda başlatılan kademeli mesai formülü, İstanbul’da özel sektörü de kapsayacak şekilde uygulanacak. Amaç, trafikte ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu yarıya indirmek.

Konut satışlarında sevindiren gelişme

YÜZDE 54,2 ARTTI

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 adet olarak gerçekleşti.

Doğu Akdeniz’de çözüm arayışları

NATO'DA ÜÇÜNCÜ TOPLANTI

Doğu Akdeniz krizinde çözüm arayışları devam ediyor. Türk ve Yunan heyetleri bugün NATO’da üçüncü kez bir araya gelecek.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe

48'İ MUVAZZAF 66 KİŞİYE GÖZALTI

FETÖ’nün TSK yapılanmasına bir büyük darbe daha vuruldu. İzmir merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KUYUMCU- BANKA ARASI ALTIN TRANSFERİ

İstanbul Altın Rafinerisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle birlikte yeni bir proje geliştiriyor. KADSİS olarak geliştirilen sistem sayesinde vatandaş, bankadaki altınınını kuyumcular aracılığıyla fiziki olarak çekebilecek yani eline altın geçecek.

KUZEY YARIMKÜREDE SICAKLIK REKORU KIRILDI

Bilim insanlarının elde ettiği verilere göre dünya nüfusunun yüzde 90'ının yaşadığı kuzey yarımkürede 2020 sıcaklık rekoru kırıldı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının sıcaklığı 20. yüzyıl ortalamasının 1.17 santigrat derece üstüne çıktı.

İsrail- BAE anlaşması bugün

BEYAZ SARAY'DA İMZALAR ATILACAK

Bugün gözler Beyaz Saray'da... İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayacak.

Facebook’tan pandemi güncellemesi

EŞ ZAMANLI VİDEO İZLENEBİLECEK

Facebook Messenger, ortaklaşa video izleme desteğine kavuştu. Yeni güncelleme ile 50'ye kadar kullanıcı birlikte eş zamanlı olarak video izleyebilecek.

GÖBEKLİTEPE'DEKİ TARİHİ RİTÜELLER BELGESEL OLDU

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de tarihi alandaki ritüelleri konu alan "Göbeklitepe Sakinleri" belgeseli çekildi.