Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1225
  • 6,8877
  • 253.223
  • 88.827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da 'Kurt Kapanı-7' uygulaması

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-7' uygulaması

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-7' uygulaması

İstanbul'da, "Kurt Kapanı 2019-7" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli uygulama yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-7" uygulaması yapılıyor. 

Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor. Denetimlerde araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediliyor. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek. 

(AA)   

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Erzincanlı vatandaşlar, ramazanda Ekşisu Mesire Alanı´ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyuna ilgi

Ramazanda Ekşi Suya Yoğun İlgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi'nden fotoğraflar

Game of Thrones’a yeni ejderhalar mı katılacak?