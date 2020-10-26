İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı: Sağlık Bakanı Koca İstanbul Valiliği'ne geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğine geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Bakan Koca'yı Vali Ali Yerlikaya kapıda karşıladı. Bakan Koca, Vali Yerlikaya ve belediye başkanlarıyla İstanbul'da artan koronavirüs vakaları ile ilgili görüşecek.

Toplantının ardından Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.