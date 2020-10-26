26 Ekim 2020 Pazartesi 14:59 | Son Güncelleme:
İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı: Sağlık Bakanı Koca İstanbul Valiliği'ne geldi
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Yerlikaya ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İstanbul'da artan koronavirüs vakaları ile ilgili yapılacak toplantının ardından Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğine geldi.
DHA'da yer alan habere göre, Bakan Koca'yı Vali Ali Yerlikaya kapıda karşıladı. Bakan Koca, Vali Yerlikaya ve belediye başkanlarıyla İstanbul'da artan koronavirüs vakaları ile ilgili görüşecek.
Toplantının ardından Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.