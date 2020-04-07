İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 811 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimlerine devam ediyor.

DHA'nın aktardığı habere göre, İstanbul genelinde 28 Mart ile 7 Nisan günleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal eden 2 bin 478 kişi belirlendi.

Toplu taşıma tedbirlerine uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, sokağa çıkma yasağına uymayan ve yasağa uymayarak iş yerini açık tutan işletme sahiplerinin de bulunduğu 2 bin 478 kişiye 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş ve altı 82 kişiye para cezası kesilirken, denetimlerde 97 iş yeri de mühürlendi. Yapılan denetimlerde 48 aracında trafikten men edildiği bildirildi.