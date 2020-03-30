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  3. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası feribot seferleri durduruldu

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası feribot seferleri durduruldu

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası feribot seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri.. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; Yeşil daire yük taşımacılığına devam edilmesi, Kırmızı daire yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması" kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

 İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."

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