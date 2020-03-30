İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası feribot seferleri durduruldu
Son Dakika Haberleri.. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; Yeşil daire yük taşımacılığına devam edilmesi, Kırmızı daire yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması" kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.
İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız