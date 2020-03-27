İstanbul'da koronavirüs mezarlığı havadan böyle görüntülendi

Bu kapsamda Avrupa Yakası'nda Kilyos, Anadolu Yakası'nda ise Yukarı Baklacı mezarlıklarının defin yeri olarak belirlendi. Mezarlıkların definler için yeniden düzenlendiği ifade edilirken , şu bilgilere yer verildi:

"Defin işlemlerinde personel sağlığının korunması için de gerekli önlemleri aldı. Alınan yeni bir kararla, İstanbul’da meydana gelen her ölüm vakası, koronavirüsten gerçekleşmiş gibi varsayılıyor ve defin işlemleri sırasında önlemler en üst düzeyde alınıyor. Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı tüm personel, sahada iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği tam donanımla çalışmalarını sürdürüyor."

BEYKOZ'DA KORONAVİRÜS MEZARLIĞI

Beykoz’da İBB tarafından yapılan mezarlık vatandaşların tepkisi çekti. Vatandaşlar definlerden sonra eldivenlerin yerlere atıldığını belirtti.

(AA-İHA-DHA)