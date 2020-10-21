İstanbul'da koronavirüs denetimleri sürüyor: 245.416 TL para cezası kesildi

İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen denetimler tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla denetimlerle ilgili detayları aktardı.

İstanbul'da 20 Ekim’de yapılan şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları,havalimanı,gar ve otogar denetimlerinde;



�� 3.683 şehiriçi,

941 şehirlerarası toplu ulaşım aracı,

�� 601 okul servisi,

�� 2.587 taksi denetlendi.



❗️245.416 TL para cezası kesildi.



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