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  • İstanbul'da koronavirüs denetimleri sürüyor: 245.416 TL para cezası kesildi
21 Ekim 2020 Çarşamba 08:49 | Son Güncelleme:

İstanbul'da koronavirüs denetimleri sürüyor: 245.416 TL para cezası kesildi

İstanbul'da koronavirüs denetimleri sürüyor: 245.416 TL para cezası kesildi

İstanbul'da 20 Ekim'de yapılan şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları,havalimanı,gar ve otogar denetimlerinde; 3.683 şehiriçi, 941 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi,2.587 taksi denetlendi. Toplamda 245.416 TL para cezası kesildi.

İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen denetimler tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla denetimlerle ilgili detayları aktardı.

Vali Yerlikaya, 3.683 şehiriçi, 941 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi,2.587 taksinin denetlendiğini belirterek toplamda 245.416 TL para cezası kesildiğini duyurdu.

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