21 Ekim 2020 Çarşamba 08:49 | Son Güncelleme:
İstanbul'da koronavirüs denetimleri sürüyor: 245.416 TL para cezası kesildi
İstanbul'da 20 Ekim'de yapılan şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları,havalimanı,gar ve otogar denetimlerinde; 3.683 şehiriçi, 941 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi,2.587 taksi denetlendi. Toplamda 245.416 TL para cezası kesildi.
İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen denetimler tüm hızıyla sürüyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla denetimlerle ilgili detayları aktardı.
İstanbul'da 20 Ekim’de yapılan şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları,havalimanı,gar ve otogar denetimlerinde;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 21, 2020
�� 3.683 şehiriçi,
941 şehirlerarası toplu ulaşım aracı,
�� 601 okul servisi,
�� 2.587 taksi denetlendi.
❗️245.416 TL para cezası kesildi.
⚠️ : ��⬅️➡️�� pic.twitter.com/dnSj92q39L
Vali Yerlikaya, 3.683 şehiriçi, 941 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi,2.587 taksinin denetlendiğini belirterek toplamda 245.416 TL para cezası kesildiğini duyurdu.