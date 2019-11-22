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  3. İstanbul'da korkunç kaza! Görenler şaşkına döndü

İstanbul'da korkunç kaza! Görenler şaşkına döndü

İstanbul'da korkunç kaza! Görenler şaşkına döndü

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlerine çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada bir kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı.

TEM otoyolu Ankara istikametinde seyreden 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı. Kazada ikiye ayrılan otomobildeki bir kişi öldü, biri kadın 2 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan TEM otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

AA


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