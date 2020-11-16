16 Kasım 2020 Pazartesi 21:11 | Son Güncelleme:
İstanbul'da kapsamlı koronavirüs toplantısı
AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin toplantı yapıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından, toplantıya ilişkin bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli. Hep birlikte başaracağız. Hepimizin vazgeçilmezi maske, mesafe ve temizlik."