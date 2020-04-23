Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9699
  • 7,5073
  • 387.144
  • 98171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da kaçak üretilen 650 bin maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 650 bin maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 650 bin maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 650 bin tıbbi maskeye el konuldu.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Cevizli Mahallesi’ndeki bir iş yerinde, piyasaya sürülmek üzere tıbbi maske depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, koliler içerisindeki 650 bin tıbbi maskeye el koydu.

İş yeri sahibine idari para cezası uygulanırken, adres zabıta ekiplerince mühürlendi.


6 yaşındaki Adem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

6 yaşındaki Adem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'den büyük başarı: Yeni tip koronavirüs 5 dakikada test edilecek