İstanbul'da iki hastane daha Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış töreni saat 14.00'te, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler, aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.

Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.

II. Abdülhamid döneminde yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek.

Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Kovid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi bugün açılıyor

YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ

•Toplam alan 125.000 m2

•Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)

• Kapalı alan: 75.000 m2

• Yatak Sayısı: 1008

• Ameliyathane Sayısı: 16

• Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) : 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

• Hasta Yatak Odası (yoğun bakım): 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

• Acil Müşahade Yatağı: 36

• Triaj Odası: 8

• CPR Odası: 2

• Tomografi Odası: 4

• MR Odası: 4

• X-ray Odası: 2

• 99 adet morg kabini

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ

• Arazi üzerinde hastane binası, yemekhane ve idari bina, morg binası, teknik merkez binası ve kafe binası ile birlikte toplam 4.500 m2 kapalı alan olacaktır

• Hastane binası zemin kat ve 1. kattan oluşmaktadır.

• Hastane binası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni ve denetiminde restore edilmektedir.

• Hastane binasının restorasyonu tamamlandığında 42 adet hasta yatağı ve 59 adet yoğun bakım yatağı olmak üzere 101 yatak kapasiteli olacaktır.

• Hastane arazisi 23 dönüm büyüklüğündedir.