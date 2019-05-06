Marmara'da sağanak yağış bekleniyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının da görüleceği bölgede, rüzgarın batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

Bölgede yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

(AA)