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05 Ocak 2021 Salı 07:50 | Son Güncelleme:

İstanbul'da hareketli anlar! Özel harekat destekli operasyon

İstanbul'da hareketli anlar! Özel harekat destekli operasyon
DHA

İstanbul'da Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

İstanbul'da Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

DHA'da yer alan haberde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen 38 adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskın yapılan adreslerden biri de Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümden dolayı boş olan 3 katlı bir bina oldu. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, hassas burunlu "Gold" isimli polis köpeği de görev aldı.

3 katlı binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı arama sırasından polis köpeği Gold, bir miktar bonzai bulurken bir kişinin üzzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan 36şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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