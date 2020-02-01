İstanbul'da hangi okullar yıkılacak? İstanbul Valiliği yıkılacak okulları açıkladı!

İstanbul'da hangi okullar yıkılacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Valiliği yıkılacak okulları açıkladı. İstanbul Valiliği ''(Silivri depreminde ağır hasar alan okullar) 8 okul binasının 'yıkılıp yeniden yapılmasına' karar verilmiştir.'' açıklamasında bulundu. Açıklamada ağır hasarlı 8 okulun yıkılıp yeniden yapılacağını belirtti.

İSTANBUL'DA HANGİ OKULLAR YIKILACAK?

Açıklama şu şekilde:

- 8 okul binasının 'yıkılıp yeniden yapılmasına' karar verilmiştir. Bu okulların yeniden yapımına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir.

1- Bayrampaşa İlçesi, Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Çatalca İlçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

3- Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

4- Gaziosmanpaşa İlçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu

5- Küçükçekmece İlçesi, Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu

6- Küçükçekmece İlçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu

7- Silivri İlçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina)

8- Silivri İlçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı



- 2 okul binasında "güçlendirme çalışması yapılmasına" karar verilmiş ve proje yapımları devam etmektedir.

1- Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Ortaokulu

2- Fatih İlçesi, Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu

-14 okulda "İleri Tetkik Çalışmaları" devam etmektedir. Bu okullar ile ilgili çalışmalar, Şubat ayının sonuna kadar tamamlanacaktır.

1- Avcılar İlçesi, Alsancak İlkokulu

2- Avcılar İlçesi, Alsancak Ortaokulu

3- Bahçelievler İlçesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)

4- Küçükçekmece İlçesi, Nergiz Anaokulu

5- Pendik İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

6- Sultangazi İlçesi, İstiklal İlkokulu

7- Sultangazi İlçesi İstiklal Ortaokulu

8- Üsküdar İlçesi, Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok)

9- Gaziosmanpaşa İlçesi, Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

10- Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok)

11- Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok)

12- Güngören İlçesi, Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

13- Küçükçekmece İlçesi, Gültepe İlkokulu

14- Silivri İlçesi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

-Ayrıca, "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim-öğretime "geçici süre ara verilmiş" olan 16 okulda ise, "İleri Tetkik Çalışmaları" sonucunda, yıkım veya güçlendirmeye gerek olmadığı belirlenmiştir. Bu okullarda gerekli olan tadilat çalışmaları yapılarak eğitim-öğretime devam etmeleri sağlanmıştır. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve eğitim camiamıza çalışmalarımızda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz.